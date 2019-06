Esporte Brasil inicia caminhada para tentar voltar ao topo da América Em casa, Brasil estreará na competição continental, em São Paulo, contra Bolívia. Seleção inicia busca pelo título que não ganha há 12 anos

Após fracassos consecutivos nas últimas três edições da Copa América (2011, 15 e 16), o Brasil, na condição de anfitrião, deseja voltar a conquistar o principal torneio do continente sul-americano. Para isso, a seleção planeja construir a caminhada passo a passo. O primeiro é nesta sexta-feira (14), às 21h30, no Estádio do Morumbi, em São Paulo, contra a Bolívia. ...