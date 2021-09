Esporte Brasil goleia República Tcheca e vence a segunda partida no Mundial de futsal Com gols de Ferrão, Rodrigo e Marlon, a seleção segue na liderança do grupo D, com 6 pontos. O próximo adversário do Brasil no Mundial será o Panamá

Brasil e República Tcheca se enfrentaram nesta quinta-feira (16) pela fase de grupos da Copa do Mundo de Futsal. As duas seleções mais fortes do grupo D protagonizaram um jogo pegado no primeiro tempo, mas com desempenho melhor do Brasil na segunda etapa, que venceu por 4 a 0. Com gols de Ferrão, Rodrigo e Marlon, a seleção segue na liderança do grupo D, com 6 pont...