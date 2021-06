Esporte Brasil goleia o Peru e chega a nove vitórias seguidas Seleção brasileira deslancha no 2º tempo e vence mais uma pelo Grupo B da Copa América

A seleção brasileira confirmou sua superioridade técnica dentro do Grupo B da Copa América e venceu a seleção peruana na noite desta quinta-feira (17), por 4 a 0, no Estádio Nilton Santos (Engenhão). Com o resultado obtido no Rio de Janeiro, a seleção brasileira chegou a seis pontos após duas partidas disputadas e lidera a chave. Os peruanos ainda não marcaram pon...