Esporte Brasil goleia Nova Zelândia e avança às oitavas de final Equipe brasileira chegou à segunda vitória no Mundial sub-17 e se junta aos angolanos e nigerianos como equipes garantidas na próxima fase

A seleção brasileira está classificada com uma rodada de antecedência às oitavas de final do Mundial Sub-17 Nesta terça-feira, mesmo com a expulsão de Yan Couto no primeiro tempo, derrotou a Nova Zelândia por 3 a 0, em partida disputada no Estádio Bezerrão, no Gama, no Distrito Federal. A vitória levou a seleção aos seis pontos e com seis gols de saldo, na lideranç...