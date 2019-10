Esporte Brasil goleia Canadá no Bezerrão na abertura do Mundial Sub-17 Destaque do jogo foi João Peglow, camisa 10 da seleção brasileira, que marcou duas vezes

A seleção brasileira masculina fez bonito na abertura do Mundial Sub-17, disputado em solo nacional. Os garotos do País golearam o Canadá por 4 a 1, neste sábado (26), no estádio Bezerrão, no Gama, Distrito Federal. O atacante João Peglow foi o destaque da partida, com dois gols e participação em outro lance decisivo. Com o resultado, o Brasil despontou no Grupo A ...