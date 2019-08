Esporte Brasil goleia Argentina na estreia de Pia Sundhage No Pacaembu, seleção brasileira atropela a Argentina, por 5 a 0, sob comando da sueca Pia Sundhage

A estreia de Pia Sundhage no comando da seleção brasileira feminina de futebol não poderia ser melhor. Mesmo sem contar com Marta e Cristiane, o time goleou a Argentina por 5 a 0, nesta quinta-feira (29), no estádio do Pacaembu, em São Paulo. A treinadora sueca, de 59 anos, foi anunciada no dia 25 de julho para substituir Vadão. Em sua partida de estreia, a técnica ...