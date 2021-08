Esporte Brasil goleia a França e avança em 1º no futebol de 5 nas Paralimpíadas Agora, o Brasil aguarda seu adversário na semifinal, marcada para a próxima quinta-feira, às 7h30 (horário de Brasília). O time brasileiro vai encarar Argentina, Marrocos, Espanha ou Tailândia

O Brasil entrou em campo nesta terça-feira (31) já classificado às semifinais do futebol de 5 nas Paralimpíadas de Tóquio e venceu a França por 4 a 0 para se garantir na primeira colocação do Grupo A, com 100% de aproveitamento. Destaque para Nonato e Jardiel, que marcaram dois gols cada para a seleção. Antes de enfrentar a França, o Brasil venceu China (3 a 0) e...