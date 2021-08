Esporte Brasil ganha 1 ouro e 3 bronzes no melhor dia olímpico e chega perto do recorde da Rio-2016 Martine Grael e Kahena Kunze conquistaram, na vela, o terceiro ouro do Brasil em Tóquio

A bordo do tsuru, barco batizado com o nome de uma ave que no Japão simboliza a boa sorte, a fortuna e a longevidade, Martine Grael e Kahena Kunze levaram o ouro na vela e ajudaram o Brasil a ter seu melhor dia olímpico até aqui. É tetra: a delegação brasileira ganhou quatro medalhas na madrugada desta terça (3), com o triunfo no mar e os bronzes de Thiago Braz n...