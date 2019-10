Esporte Brasil faz teste contra os EUA antes do Mundial sub-17 Seleção brasileira joga contra os norte-americanos para treinar contra escola parecida com a do Canadá, adversário da estreia do Mundial

Em preparação para o Mundial sub-17, a seleção brasileira enfrenta a seleção norte-americana, neste sábado (19), às 16 horas, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Este será o último amistoso realizado pelo time do técnico Guilherme Dalla Déa, antes da estreia no Mundial diante do Canadá, no dia 26 de outubro. “Será um grande desafio para nós, para entrarmos bem p...