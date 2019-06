Esporte Brasil faz 5 a 0 no Catar e se classifica às semifinais do Torneio de Toulon

O Brasil se classificou para as semifinais do Torneio Maurice Revello, o antigo Torneio de Toulon, na França, com 100% de aproveitamento no Grupo B da competição aplicando uma nova goleada. Depois de golear Guatemala e França, ambas por 4 a 0, a seleção brasileira olímpica (sub-23) desta vez fez 5 a 0 no Catar, na tarde deste sábado, no Stade Jules-Ladoumègue, em Vitrolles. Os gols d...