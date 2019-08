Esporte Brasil fatura medalhas de ouro, prata e bronze no atletismo do Pan Altobeli Silva foi o destaque ao vencer prova dos 3.000m com barreiras

Altobeli Silva foi o principal destaque brasileiro ontem na disputa do atletismo nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Ele conquistou o ouro na disputa dos 3.000 metros com obstáculos no mesmo dia em que Augusto Dutra levou a prata no salto com vara e Eduardo de Deus ficou com o bronze nos 110 metros com barreiras. Nesta edição do Pan, Altobeli já havia faturado a prata...