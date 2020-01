Esporte Brasil estreia nas Eliminatórias em Pernambuco e recebe Argentina em Itaquera CBF anunciou as sedes dos jogos do Brasil no classificatório para a Copa do Mundo de 2022, no Catar

A CBF anunciou nesta sexta-feira (31) as sedes dos jogos da seleção brasileira como mandante nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022 e determinou que a estreia será na Arena Pernambuco, em 27 de março, diante da Bolívia. O último jogo do Brasil dentro do País, pela penúltima rodada do classificatório, será no Mineirão, em 11 de novembro de 202...