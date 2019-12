Esporte Brasil estreia em casa contra Bolívia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 Seleção brasileira conheceu nesta terça-feira o seu caminho na luta por uma vaga no mundial do Catar

A seleção brasileira conheceu nesta terça-feira (17) o seu caminho na luta por uma vaga na Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Catar. Em sorteio realizado pela Conmebol em um hotel de Assunção, no Paraguai, ficou definido que a estreia do time comandado pelo técnico Tite será contra a Bolívia, como mandante, em março do ano que vem. O local do jogo será definido p...