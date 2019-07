Esporte Brasil estreia com vitórias no vôlei de praia no Pan de Lima Duplas voltam a jogar nesta quinta-feira

O vôlei de praia do Brasil estreou com vitórias nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Na estreia da modalidade, a dois dias da cerimônia de abertura do evento, uma dupla masculina e outra feminina do País venceram seus jogos com facilidade, pelo placar de 2 sets a 0. Oscar e Thiago foram os primeiros a entrar em quadra. Pelo Grupo C, que passaram a liderar, eles d...