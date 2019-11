Esporte Brasil estreia com derrota para a Alemanha no Mundial Feminino de Handebol Campeão da edição de 2013, time brasileiro foi superado por 30 a 24 com boa atuação da goleira rival

O Brasil estreou no Mundial Feminino de Handebol com derrota para a Alemanha por 30 a 24, na madrugada deste sábado (30), em Kumamoto, no Japão. A sólida defesa foi determinante para a vitória das alemãs, de modo que o time brasileiro teve muita dificuldade e acabou bloqueado em muitas ocasiões. As brasileiras estão no grupo B, considerado o mais difícil do torneio,...