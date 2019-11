Esporte Brasil enfrenta a Itália, em Goiânia, para manter vivo sonho do tetracampeonato Estádio Olímpico deve receber público superior a 10 mil torcedores

Com quatro vitórias em quatro jogos no Mundial sub-17, a seleção brasileira volta a campo, em Goiânia, para enfrentar a Itália, nesta segunda-feira (11), às 20h, no Estádio Olímpico em duelo que vale vaga na fase semifinal da competição. O time brasileiro terá pela frente seu primeiro adversário europeu nesta edição da Copa do Mundo e conta com apoio do torcedor goiano...