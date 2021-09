Esporte Brasil encerra sua melhor campanha nas Paralimpíadas com 72 medalhas Melhor campanha da história tem mais diversidade nas medalhas e deixa boas perspectivas

O Brasil encerrou a sua participação nas Paralimpíadas de Tóquio-2020, neste domingo (5), com o melhor desempenho do país na história dos Jogos. Foram 72 medalhas no total, igualando o recorde obtido no Rio de Janeiro, em 2016, mas com um número bem superior de ouros. As 22 medalhas douradas no Japão superaram inclusive as 21 de Londres-2012, maior marca até então....