Esporte Brasil encara Chile na próxima fase do Mundial sub-17 Confrontos das oitavas de final estão definidos

Após 36 jogos realizados e o fim da fase de grupos, ficaram definidos na noite deste domingo (3) os cruzamentos da fase oitavas de final do Mundial sub-17. O Brasil enfrentará o Chile, no Estádio Bezerrão, no Gama (DF). Goiânia receberá quatro jogos desta etapa da Copa do Mundo. A seleção chilena foi a vice-campeã do Sul-Americano sub-17 disputado no Peru neste ...