Brasil empata com a Colômbia e perde aproveitamento 100% nas Eliminatórias

A seleção brasileira voltou a apresentar um futebol aquém do que se espera e, desta vez, perdeu o 100% de aproveitamento nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Neste domingo (10), o time comandado por Tite não passou de um empate sem gols com a Colômbia, fora de casa. Com o resultado, o Brasil perdeu o aproveitamento de 100% dos pontos na compet...