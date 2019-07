Esporte Brasil elimina Argentina no Mineirão e volta à final da Copa América após 12 anos Estádio que viveu o 7 x 1 vê seleção brasileira despachar equipe de Messi com gols de Gabriel Jesus e Roberto Firmino. Brasil busca 9º título e espera adversário que sairá do duelo Chile x Peru

O Brasil está de volta à decisão da Copa América após 12 anos - desde o título de 2007, não chegou à final nas três edições seguintes. Com boa atuação coletiva e papel decisivo do trio composto por Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Daniel Alves, a seleção brasileira bateu a Argentina, por 2 a 0, no Mineirão, e garantiu classificação. A equipe volta a brigar por um título a...