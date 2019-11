Esporte Brasil e México decidem quem fica com título do Mundial sub-17 Decisão da competição coloca frente a frente brasileiros e mexicanos, que somam cinco títulos

A seleção brasileira faz, neste domingo (17), às 19h, no estádio Bezerrão, no Gama-DF, final da Copa do Mundo sub-17, contra o México. Os garotos brasileiros chegam com confiança para tentar conquistar o tetracampeonato mundial para o Brasil – campeão nos torneios do Egito em 1997, da Nova Zelândia em 1999 e da Finlândia em 2003. Nesta edição, o Brasil está invicto com ...