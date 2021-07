Esporte Brasil e Holanda empatam jogo de seis gols, e Marta anota seu 13º em Olimpíadas Com isso, Brasil e Holanda só dependem de si para garantir classificação. Na próxima terça-feira (27), o Brasil pega a Zâmbia às 8h30. No mesmo horário, a Holanda enfrenta a China

No jogo apontado como o mais difícil do Brasil na primeira fase das Olimpíadas de Tóquio, a seleção feminina de futebol empatou com a Holanda, atual campeã europeia e vice-campeã mundial, por 3 a 3. Na estreia, ambas as equipes haviam goleado. O Brasil venceu a China, na quarta-feira (21), por 5 a 0. Já o time holandês bateu a frágil Zâmbia por 10 a 3. No outro ...