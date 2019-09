Esporte Brasil disputará amistosos contra Senegal e Nigéria em Singapura Seleção masculina, comandada por Tite, enfrenta duas seleções africanas; será segunda vez da equipe no Estádio Nacional do país asiático

A Seleção Brasileira masculina de futebol volta a campo em outubro. Comandada por Tite, a equipe canarinho irá disputar amistosos contra Senegal e Nigéria, no Estádio Nacional de Singapura. Será o primeiro duelo da história contra Senegal, atual 20º colocado no Ranking FIFA, melhor africana. A partida será no dia 10 de outubro, às 20h local (9 horas, de Brasília). No mes...