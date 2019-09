Esporte Brasil deslancha no 2º tempo e vence a Nova Zelândia na estreia do Mundial de Basquete Time de Aleksandar Petrovic volta a entrar em quadra nesta terça-feira, quando encara a Grécia de Giannis Antetokounmpo

Nervosa, a seleção brasileira fez um primeiro tempo ruim, mas deslanchou a partir do terceiro quarto e estreou com vitória por 102 a 94 sobre a Nova Zelândia no Mundial de Basquete, que está sendo realizado na China. Recuperado de uma lesão muscular na coxa, Alex foi fundamental para a mudança de postura do Brasil. O ala de 39 anos, que, assim como Leandrinho e Varejão, ...