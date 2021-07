Esporte Brasil desfila com delegação curta na cerimônia de abertura das Olimpíadas Apenas quatro pessoas representaram o País no evento

A delegação do Brasil, composta por apenas quatro pessoas, desfilou na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Tóquio. Bruninho (vôlei) e Ketleyn Quadros (judô) foram os porta-bandeiras do país. A delegação também foi composta por Marco La Porta, chefe da missão do país, e uma funcionária administrativa. O Brasil foi a 151º delegação a chegar ao Estádio Nacion...