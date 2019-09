Esporte Brasil derrota Montenegro e passa à segunda fase do Mundial de Basquete com 100% Equipe brasileira contou com boa atuação de Marcelinho Huertas e venceu Montenegro por 84 a 73

Com uma campanha perfeita, a seleção brasileira masculina de basquete passou à segunda fase do Mundial, que está sendo realizado na China. Nesta quinta-feira, já classificada antecipadamente com as vitórias anteriores contra a Nova Zelândia e a Grécia, o time comandado pelo técnico croata Aleksandar Petrovic entrou em quadra, no ginásio Youth Olympics Sports Park, na c...