Esporte Brasil derrota Equador na estreia do Sul-Americano de Vôlei Feminino

A seleção brasileira feminina de vôlei venceu o Equador, por 3 sets a 0, com parciaisi de 25/8, 25/9 e 25/10, em Cajamarca, no Peru, na primeira rodada do Sul-Americano. As brasileiras, que lutam pelo 21º título da competição, que será disputada até domingo, voltam à quadra nesta quinta-feira, às 17h (horário de Brasília), contra a Venezuela. Na sexta, a rival será a...