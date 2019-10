Esporte Brasil derrota a Rússia e é a única seleção invicta na Copa do Mundo do Japão Com a vitória deste sábado (5), a equipe chega a 12 pontos e lidera a classificação entre as 12 seleções participantes

A seleção brasileira masculina de vôlei manteve o aproveitamento de 100% na Copa do Mundo do Japão, ao derrotar, neste sábado (5), a Rússia, por 3 sets a 0 (25/16, 25/22 e 25/22) na cidade de Nagano. São quatro vitórias do time do técnico Renan Dal Zotto e a única invencibilidade na competição. O Brasil começou a partida com: Bruno, Alan, Lucão, Maurício Souza, Leal...