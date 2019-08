Esporte Brasil consegue ouro e prata em suas primeiras medalhas do surfe no Pan de Lima

O Brasil conquistou suas duas primeiras medalhas no surfe nos Jogos Pan-Americanos. E veio com uma dobradinha na SUP race, a corrida de remada em cima de um Stand Up Paddle. Lena Guimarães venceu a prova feminina com um final emocionante enquanto Vinnicius Martins foi prata também ganhando a posição nos últimos metros. "É a primeira medalha de ouro do surfe nos Jo...