Esporte Brasil conquista ouro com Fratus, Etiene e revezamento 4x200 metros livre no Pan

A natação brasileira conquistou três ouros e mais três medalhas nesta sexta-feira nas finais da natação nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Os representantes do País venceram as disputas dos 50 metros livre com Bruno Fratus e Etiene Medeiros e a versão masculina do revezamento 4x200 metros livre. Fratus confirmou o seu favoritismo nos 50m e venceu a prova com a marc...