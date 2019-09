Esporte Brasil confirma vaga olímpica no 4x400m misto; jamaicana é tetra nos 100 metros O título do revezamento 4x400m misto ficou com os Estados Unidos, que triunfaram com o tempo de 3min09s34, novo recorde da prova. Completaram o pódio a Jamaica, prata com 3min11s78, e o Bahrein, bronze com 3min11s82

O Brasil não conquistou qualquer medalha neste domingo, o terceiro dia de disputas do Mundial de Atletismo, que está sendo realizado no Catar, mas teve um bom desempenho tanto no estádio Khalifa como nas ruas de Doha. O revezamento 4x400 metros misto obteve a vaga olímpica para os Jogos de Tóquio-2020, Erica Sena chegou perto do bronze nos 20km da marcha atlética ao t...