Esporte Brasil completa 10 anos sem conquistar vitórias na Fórmula 1 Desde feito de Rubens Barrichello no GP da Itália, representantes do País não conseguiram mais subir ao degrau mais alto do pódio

A bandeira e o hino brasileiros tiveram destaque na Fórmula 1 pela última vez há exatos dez anos. Em 13 de setembro de 2009, no GP da Itália, em Monza, Rubens Barrichello cruzou a linha de chegada na frente e abriu longo hiato para o automobilismo nacional. Depois, nenhum piloto do País subiu ao degrau mais alto do pódio e certamente essa espera continuará por mais a...