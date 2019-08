Esporte Brasil começa bem na natação com seis pódios e três ouros no Pan de Lima João Gomes Junior, Leonardo de Deus e a equipe masculina de revezamento 4 x 100m livre subiram no lugar mais alto do pódio

O Brasil mostrou sua força no primeiro dia de finais da natação no Pan de Lima. Os atletas nacionais ganharam seis medalhas, sendo três de ouro, duas de prata e uma de bronze. No encerramento da disputa, a equipe masculina de revezamento 4x100 metros livre fechou em grande estilo com o lugar mais alto no pódio e recorde dos Jogos, com 3min12s61. O time foi formado...