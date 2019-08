Esporte Brasil bate Venezuela e avança no Sul-Americano Feminino de Vôlei

A seleção brasileira feminina de vôlei precisou de 1h04min para derrotar a Venezuela, por 3 sets a 0, com parciais de 25/10, 25/16 e 25/11, nesta quinta-feira, em Cajamarca, no Peru. Com o resultado, o time do técnico José Roberto Guimarães garantiu vaga na semifinal do Sul-Americano. As brasileiras encerrarão a participação na primeira fase às 17h (horário de Brasília) d...