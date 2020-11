Esporte Brasil bate Venezuela e assume liderança isolada das Eliminatórias Com o gol de Roberto Firmino e os 100% de aproveitamento, o time verde-amarelo voltou a iniciar o torneio qualificatório para o Mundial com três triunfos

A seleção brasileira encontrou dificuldades para superar a retranca da Venezuela, mas conseguiu vencer a barreira e triunfou por 1 a 0, no Morumbi, na noite de sexta-feira (13). Assumiu, assim, a liderança isolada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. Com o gol de Roberto Firmino e os 100% de aproveitamento, o time verde-amarelo voltou...