Esporte Brasil bate recorde sul-americano no 4x200m na natação, é finalista e obtém vaga olímpica Quarteto composto por Luiz Altamir, Breno Correia, João de Lucca e Fernando Scheffer cravou o sexto melhor das eliminatórias

A natação do Brasil está garantida na disputa a prova do revezamento 4x200 metros livre nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. A vaga foi obtida no fim da noite desta quinta-feira (no horário de Brasília) com a classificação à final dessa disputa no Mundial de Esportes Aquáticos, que está sendo realizado em Gwangju, na Coreia do Sul. O quarteto composto por Luiz Al...