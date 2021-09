Esporte Brasil bate recorde de ouros em uma mesma edição dos Jogos Paralímpicos A boa campanha no Japão contou com grande contribuição do atletismo e da natação, esportes em que o Brasil tradicionalmente é forte

A delegação do Brasil conquistou o recorde de ouros na história do país em Paralimpíadas. O Brasil subiu ao alto do pódio pela 22ª vez nos Jogos Paralímpicos de Tóquio-2020, superando a marca anterior, de 21 medalhas douradas, alcançada em Londres-2012. A medalha do recorde foi obtida pela seleção brasileira, que derrotou a Argentina por 1 a 0 na final de futebo...