Esporte Brasil bate Japão e garante tricampeonato da Copa do Mundo de vôlei Seleção conquista torneio com uma rodada de antecedência e campanha invicta, com dez vitórias

A seleção brasileira masculina de vôlei garantiu nesta segunda-feira (14), com antecipação de uma rodada, o título da Copa do Mundo. O troféu foi assegurado com uma vitória num complicado duelo contra o anfitrião Japão, por 3 sets a 1, com parciais de 25/17, 24/26, 25/14 e 27/25, na cidade de Hiroshima. O terceiro título brasileiro na Copa do Mundo - os anterior...