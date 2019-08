Esporte Brasil bate a China de virada em amistoso de preparação para Mundial de Basquete A vitória, por 90 a 84, no amistoso veio com grandes atuações dos armadores Yago e Vitor Benite, do ala Leandrinho e do pivô Cristiano Felício

A seleção brasileira masculina de basquete começou bem a última etapa de preparação para a disputa do Mundial da China, que começará no próximo dia 31. Nesta sexta-feira (23), o time comandado pelo técnico croata Aleksandar Petrovic fez o primeiro de dois amistosos contra os anfitriões do torneio e venceu de virada por 90 a 84 (42 a 43 no primeiro tempo), em Guangzhou, d...