Esporte Brasil bate a Argentina por 3 a 0 e conquista vaga olímpica no futebol masculino Com dois de Matheus Cunha e um de Paulinho, equipe vence rival e defenderá medalha de ouro

O futebol masculino do Brasil vai defender o título olímpico conquistado, pela primeira na história, nos Jogos do Rio-2016. Neste domingo, a seleção sub-23 derrotou a Argentina por 3 a 0, no estádio Alfonso López, em Bucaramanga, na Colômbia, e garantiu uma vaga em Tóquio-2020. O time comandado pelo técnico André Jardine ficou com a segunda colocação do quadrangular fina...