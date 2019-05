Esporte Brasil avança com 100% às oitavas de final em etapa da Malásia do vôlei de praia único time brasileiro em ação foi Thiago/Oscar, que também se classificou para a próxima fase, após venceram os italianos Ranghieri e Caminati por 2 sets a 1

As duplas masculinas do vôlei de praia do Brasil seguem com bom aproveitamento na etapa de Kuala Lumpur, na Malásia, do Circuito Mundial, que é de nível três estrelas. As três parcerias do País avançaram às oitavas de final. André/George e Alison/Álvaro Filho já estavam garantidos por terem terminado em primeiro dos respectivos grupos e descansaram na rodada desta quinta-feira. O...