Esporte Brasil atropela Vietnã e vence por 9 a 1 na Copa do Mundo de Futsal O Brasil agora ocupa o primeiro lugar no grupo D. Na outra partida da chave, a República Tcheca goleou o Panamá por 5 a 1

O Brasil fez sua estreia na Copa do Mundo de Futsal nesta segunda-feira (13) diante do Vietnã. Em busca do sexto título na competição, a seleção começou vencendo os vietnamitas por 9 a 1, em tarde inspirada de Ferrão, que marcou quatro vezes. O Brasil agora ocupa o primeiro lugar no grupo D. Na outra partida da chave, a República Tcheca goleou o Panamá por 5 a 1....