Esporte Brasil atinge sua maior campanha no Pan com a prata de Pumputis na natação O goiano Diogo Villarinho, ficou em 6º lugar na prova dos 1500 da natação

O Brasil atingiu neste sábado uma marca histórica nos Jogos Pan-Americanos. E um dia antes de o evento terminar em Lima. Com a medalha de prata conquistada por Caio Pumputis na prova de 200 metros medley da natação, o País atingiu sua melhor campanha de todos os tempos, superando o desempenho que obteve no Pan do Rio, em 2007, quando a competição foi em casa. Naquela...