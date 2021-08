Esporte Brasil ainda não recebeu vacinas prometidas pelo COI para repor usadas por atletas olímpicos Dificuldades no trâmite por parte do Ministério da Saúde com relação à documentação necessária retardaram a chegada

O Comitê Olímpico Internacional ainda não enviou ao governo federal as doses de vacinas para reposição das que foram utilizadas em atletas e demais membros da delegação brasileira que participaram das Olimpíadas de Tóquio e que estão participando das Paralimpíadas. Segundo acordo entre as partes, as vacinas utilizadas por essas pessoas em caráter preferencial, já que...