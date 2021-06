Esporte Brasil abre Copa América e vence desfalcada Venezuela Os gols foram marcados por Marquinhos, no primeiro tempo, em jogada aérea, Neymar, que converteu pênalti sofrido por Danilo no segundo tempo, e Gabigol, em assistência do atacante do PSG

A seleção brasileira estreou neste domingo (13) na Copa América 2021 com vitória diante da Venezuela por 3 a 0. A abertura do torneio que teve o país anunciado como sede há duas semanas foi no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e reuniu um time que não queria disputá-la e outro acometido por um surto de Covid-19. Os gols foram marcados por Marquinhos, no primei...