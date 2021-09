Esporte Brasil é penta no futebol de 5 das Paralimpíadas com vitória sobre Argentina A medalha de ouro no futebol foi a 22ª do país em Tóquio, um recorde de títulos paralímpicos numa mesma edição, superando as 21 de Londres-2012

O Brasil manteve o seu domínio histórico no futebol de 5 e conquistou o pentacampeonato das Paralimpíadas em cinco edições com a disputa do esporte. Na decisão de Tóquio-2020, a seleção brasileira venceu a Argentina por 1 a 0, gol de Nonato a sete minutos do fim da partida. A medalha de ouro no futebol foi a 22ª do país em Tóquio, um recorde de títulos paralímpico...