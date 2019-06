Esporte 'Brasil é favorito e está obrigado a jogar bem e vencer', afirma Casemiro Casemiro está confirmado entre os titulares para o jogo de abertura para a Copa América

O volante Casemiro colocou a seleção brasileira como favorita ao título da Copa América, mesmo sem Neymar, cortado da lista de convocados para o torneio na semana passada após romper os ligamentos do tornozelo direito. O Brasil estreia na competição nesta sexta-feira diante da Bolívia, no estádio do Morumbi, em São Paulo. "O Brasil, independentemente da competiç...