Esporte Brasil é derrotado pelas coreanas e dá adeus à chance de medalha na Copa do Mundo de Vôlei Para seguir na luta por um lugar no pódio, a equipe nacional precisava bater as sul-coreanas por 3 a 0 ou 3 a 1 e ainda superar as russas na rodada final do torneio

A seleção brasileira feminina de vôlei foi derrotada pela Coreia do Sul por 3 sets a 1, com parciais de 25/23, 18/25, 25/20 e 25/21, na madrugada deste sábado (no horário de Brasília), em Osaka, no Japão, e deu adeus às chances de conquistar uma medalha na Copa do Mundo. Depois de superar Camarões por 3 sets a 0 na sexta-feira, o Brasil ainda almejava alcançar um...