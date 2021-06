Esporte Bragantino vence Palmeiras, mostra força e assume liderança provisória Após vitórias fora de casa sobre Corinthians (2 a 1) e Flamengo (3 a 2), a equipe comandada por Maurício Barbieri ampliou o bom momento em Bragança Paulist

Invicto no Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino fez nova vítima nesta quarta-feira (23), em duelo pela sexta rodada. Desta vez, derrotou o Palmeiras por 3 a 1, no estádio Nabi Abi Chedid, com três gols de Ytalo. Após vitórias fora de casa sobre Corinthians (2 a 1) e Flamengo (3 a 2), a equipe comandada por Maurício Barbieri ampliou o bom momento em Bragan...