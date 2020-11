Esporte Bragantino goleia Bahia e se afasta da zona de rebaixamento Na próxima rodada, o time paulista tenta manter a boa fase contra o Fluminense, no dia 30, no Maracanã. O tricolo, por sua vez, tentará a recuperação contra o São Paulo, em casa, no dia 28

O RB Bragantino goleou o Bahia por 4 a 0, nesta sexta-feira (20), na abertura da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi realizado no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Com o resultado, o Bragantino chegou a 26 pontos na tabela e subiu para para a décima colocação. A equipe do interior paulista havia começado a rodada na zona de rebaixamento. Essa f...